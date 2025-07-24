Silopi’de Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

Şırnak Silopi’de Çalışkan beldesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı; tarım alanları zarar gördü.

Silopi’de Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı
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Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Çalışkan beldesinde, Vatan Mahallesi Mezar Tepe mevkisindeki tarım arazilerinde örtü yangını çıktı. 24 Temmuz 2025 Perşembe günü başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla çevreye yayıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere hızlı bir şekilde müdahale etti. Bölgede yaşayan vatandaşların da destek verdiği söndürme çalışmaları sayesinde yangın, daha fazla alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle bazı tarım alanları zarar gördü. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için detaylı bir inceleme başlattı. Bölge sakinleri, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin daha büyük bir felaketi önlediğini ifade etti.

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Kaynak: İHA

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