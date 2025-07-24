Amasya’da Konut Satışları Haziranda Arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü’nün açıkladığı 2025 yılı Haziran ayı konut satış istatistiklerine göre, Amasya’da konut satışları geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla yüzde 26 oranında artış gösterdi. Türkiye genelinde Haziran ayında toplam 107 bin 723 konut satışı gerçekleşirken, Amasya bu satışların yüzde 0,4’lük kısmını oluşturarak 484 konut satışı ile dikkat çekti.

Amasya’da ipotekli konut satışları, bir önceki yıla göre yüzde 97,1’lik çarpıcı bir artışla 69’a yükseldi. Türkiye genelinde ipotekli satışların oranı yüzde 13,4 olarak kaydedilirken, Amasya bu alanda yüzde 0,5’lik pay ile 34. sırada yer aldı. İpotekli olmayan (diğer) satış türlerinde ise Amasya’da 415 konut satışı gerçekleşti ve il, bu kategoride Türkiye genelinde 51. sıraya yerleşti. Türkiye’de diğer konut satışlarının oranı ise yüzde 86,6 olarak açıklandı.

Haziran ayında Amasya’da satılan 484 konuttan 210’u ilk satış (yeni konut), 274’ü ise ikinci el konut olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İHA