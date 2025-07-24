Amasya’da Konut Satışları Haziranda Arttı

Amasya’da 2025 Haziran ayı konut satışları, geçen yıla göre yüzde 26 artarak 484 adede ulaştı; ipotekli satışlar yüzde 97,1 artışla 69’a yükseldi.

Amasya’da Konut Satışları Haziranda Arttı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü’nün açıkladığı 2025 yılı Haziran ayı konut satış istatistiklerine göre, Amasya’da konut satışları geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla yüzde 26 oranında artış gösterdi. Türkiye genelinde Haziran ayında toplam 107 bin 723 konut satışı gerçekleşirken, Amasya bu satışların yüzde 0,4’lük kısmını oluşturarak 484 konut satışı ile dikkat çekti.

Amasya’da ipotekli konut satışları, bir önceki yıla göre yüzde 97,1’lik çarpıcı bir artışla 69’a yükseldi. Türkiye genelinde ipotekli satışların oranı yüzde 13,4 olarak kaydedilirken, Amasya bu alanda yüzde 0,5’lik pay ile 34. sırada yer aldı. İpotekli olmayan (diğer) satış türlerinde ise Amasya’da 415 konut satışı gerçekleşti ve il, bu kategoride Türkiye genelinde 51. sıraya yerleşti. Türkiye’de diğer konut satışlarının oranı ise yüzde 86,6 olarak açıklandı.

Haziran ayında Amasya’da satılan 484 konuttan 210’u ilk satış (yeni konut), 274’ü ise ikinci el konut olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de En Çok Parayı Kazanan Meslek Belli Oldu: TÜİK Maaş Rekortmeni İşi AçıkladıTürkiye'de En Çok Parayı Kazanan Meslek Belli Oldu: TÜİK Maaş Rekortmeni İşi AçıkladıEkonomi

Kaynak: İHA

Etiketler
Amasya TÜİK
Tekirdağ Elektrik Akımına Kapılan Genç, Gözyaşlarıyla Uğurlandı Tekirdağ Elektrik Akımına Kapılan Genç, Gözyaşlarıyla Uğurlandı
Google Haritalar’ın Zamanda Yolculuk Özelliği: Eski Halini Görmek Artık Mümkün Google Haritalar’ın Zamanda Yolculuk Özelliği: Eski Halini Görmek Artık Mümkün
Aşağılık Kompleksine Sahip Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor Aşağılık Kompleksine Sahip Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor
Kırıkkale'de Hapis Cezasıyla Aranan Zanlı Yakalandı Kırıkkale'de Hapis Cezasıyla Aranan Zanlı Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
Araç Alacaklar Dikkat! Otomobilde ÖTV Oranları Değişti, Fiyatlar Altüst Oldu! İşte Model Model Yeni Araba Fiyatları ÖTV'nin Zammının Ardından İşte Model Model Yeni Fiyatlar
'Cehennem Sıcakları' İçin Uyarı Üstüne Uyarı! Termometreler Rekor Kıracak: Bunaltıcı Sıcaklar Kaç Gün Sürecek? 'Cehennem Sıcakları' İçin Uyarı Üstüne Uyarı! Kaç Gün Sürecek?
Galatasaray'ı Yıkan Haber! İstanbul'a Gelmesi Beklenirken... Galatasaray'ı Yıkan Haber! İstanbul'a Gelmesi Beklenirken...
Sağlık Durumu Ağırlaşmıştı... Adli Tıp'tan Ayşe Barım Kararı Adli Tıp'tan Ayşe Barım Kararı
SSK ve Bağ-Kur Emeklileri Yaşadı! SGK Uzmanı Özgür Erdursun Maaş Artırma Yöntemini Açıkladı SSK ve Bağ-Kur Emeklileri Yaşadı! SGK Uzmanı Özgür Erdursun Maaş Artırma Yöntemini Açıkladı