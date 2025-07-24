Çorum’da Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde park halindeki bir araç, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede tamamen yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması sevindirdi.

Çorum’da Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
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Yangın, Sungurlu ilçesine bağlı Aşağı Fındıklı köyü mezarlığı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.D.’ye ait 06 EDH 523 plakalı otomobil, mezarlık önünde park halindeyken bir anda yanmaya başladı. Araçtan yükselen yoğun dumanı fark eden çevre sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine hızla sevk edilen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangın sonucu otomobil tamamen yanarak hurdaya döndü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için olay yerinde inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Kaynak: İHA

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