Samsun'da Yasa Dışı Silah İmalatına Operasyon: 1 Tutuklu

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Samsun’un Atakum ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah imalatı yapan bir şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. E.M. (47) adlı şüphelinin, tıbbi alet tamiri ve bakımı yapıldığı izlenimi verilen bir iş yerinde kurusıkı tabancaları ruhsatsız ateşli silaha dönüştürdüğü tespit edildi.

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda E.M. gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramalarda, kurusıkıdan çevrilmiş 5 tabanca ve 3 mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 24 Temmuz 2025 Perşembe günü adliyeye sevk edilen E.M., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA