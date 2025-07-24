Samsun'da Yasa Dışı Silah İmalatına Operasyon: 1 Tutuklu

Samsun Atakum’da kurusıkı tabancaları ruhsatsız ateşli silaha dönüştüren E.M. (47), polis operasyonuyla yakalandı ve tutuklandı.

Samsun'da Yasa Dışı Silah İmalatına Operasyon: 1 Tutuklu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Samsun’un Atakum ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah imalatı yapan bir şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. E.M. (47) adlı şüphelinin, tıbbi alet tamiri ve bakımı yapıldığı izlenimi verilen bir iş yerinde kurusıkı tabancaları ruhsatsız ateşli silaha dönüştürdüğü tespit edildi.

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda E.M. gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramalarda, kurusıkıdan çevrilmiş 5 tabanca ve 3 mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 24 Temmuz 2025 Perşembe günü adliyeye sevk edilen E.M., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İstanbul’da Dev Operasyon: Kırmızı Bültenle Aranıyorduİstanbul’da Dev Operasyon: Kırmızı Bültenle AranıyorduGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Samsun
Çorum’da Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı Çorum’da Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
23 Temmuz 2025 Burç Yorumları: Ekonomik Endişelerin Günü Olacak 23 Temmuz 2025 Burç Yorumları: Ekonomik Endişelerin Günü Olacak
Google Haritalar’ın Zamanda Yolculuk Özelliği: Eski Halini Görmek Artık Mümkün Google Haritalar’ın Zamanda Yolculuk Özelliği: Eski Halini Görmek Artık Mümkün
Silopi’de Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı Silopi’de Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı
ÇOK OKUNANLAR
Araç Alacaklar Dikkat! Otomobilde ÖTV Oranları Değişti, Fiyatlar Altüst Oldu! İşte Model Model Yeni Araba Fiyatları ÖTV'nin Zammının Ardından İşte Model Model Yeni Fiyatlar
'Cehennem Sıcakları' İçin Uyarı Üstüne Uyarı! Termometreler Rekor Kıracak: Bunaltıcı Sıcaklar Kaç Gün Sürecek? 'Cehennem Sıcakları' İçin Uyarı Üstüne Uyarı! Kaç Gün Sürecek?
Galatasaray'ı Yıkan Haber! İstanbul'a Gelmesi Beklenirken... Galatasaray'ı Yıkan Haber! İstanbul'a Gelmesi Beklenirken...
Sağlık Durumu Ağırlaşmıştı... Adli Tıp'tan Ayşe Barım Kararı Adli Tıp'tan Ayşe Barım Kararı
SSK ve Bağ-Kur Emeklileri Yaşadı! SGK Uzmanı Özgür Erdursun Maaş Artırma Yöntemini Açıkladı SSK ve Bağ-Kur Emeklileri Yaşadı! SGK Uzmanı Özgür Erdursun Maaş Artırma Yöntemini Açıkladı