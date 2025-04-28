Asansör Boşluğuna Düşen Köpeği İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Olay, Kızıltepe ilçesi Çınarcık Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgilere göre, yapımı süren bir inşaatın asansör boşluğuna köpek düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin titiz çalışmaları neticesinde köpek düştüğü boşluktan çıkarıldı.

Sağlık kontrolü yapılan köpek, durumunun iyi olduğunun tespit edilmesinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: İHA