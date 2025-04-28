Afyonkarahisar’da 20 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri N.A. adındaki kişinin iş yerinde kaçak tütün ve sigara sattığı ihbarı üzerine aksiyon aldı.

Ekipler şahsın kent merkezinde bulunan iş yerine baskın gerçekleştirdi.

Baskında arama yapan ekipler 15 bin 940 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 20 bin adet boş makaron ve 26 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirildi. Olayın ardından şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: İHA