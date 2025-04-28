Kütahyalı Öğrencilere Süper Lig Deneyimi

Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi öğrencileri, İstanbul'da yer alan Tüpraş Stadyumu'nda oyanan Beşiktaş ile Atakaş Hatayspor arasındaki Süper Lig müsabakasını özel bir deneyimle locadan takip etme şansı elde etti.

Okul yönetimi, bu anlamlı etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Ayrıca, öğrencilerin stadyuma güvenli bir şekilde ulaşımını sağlayan öğretmenleri Veysel Aydın'a minnet duyulduğu da ifade edildi. Öğrencileri hediyelerle karşılayan BJK ve TFF Yönetimlerinde görev yapmış Erdal Batmaz'a da katkılarından dolayı ayrıca teşekkür ettiler.

Kaynak: İHA