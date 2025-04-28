Sanayiden Çıkmasıyla Yanması Bir Oldu

Olay, Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgilere göre sanayide bakımdan çıkan araçtan bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Otomobilden yükselen duman ve alevleri fark eden sürücü ise aracını hemen yol kenarına çekti. Sürücü ve çevredeki vatandaşlar araçtan yükselen alevleri söndürmek için yoğun çaba sarf ederken, diğer yandan ise 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Vatandaşlar tarafından yangın söndürme tüpleri ve suyla müdahale edilen yangın, ihbarla bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri tarafından tamamen söndürüldü. Olayda can kaybı meydana gelmezken araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA