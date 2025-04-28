Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonları! 41 Kişiye İşlem

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar devam ediyor.

Kent genelinde 21-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 36 olaya müdahale edildi. Ekiplerce 41 şüpheli şahsa işlem yapılırken, 6 şahıs tutuklandı ve 35 şahıs serbest bırakıldı.

Yapılan aramalarda ise, 8,51 gram metamfetamin, 80 adet sentetik ecza hapı, 8,71 gram esrar, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 142,46 gram bonzai ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: İHA