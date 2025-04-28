Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonları! 41 Kişiye İşlem

Eskişehir'de polis ve jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çok miktarda narkotik madde ele geçirilirken, 41 kişiye işlem uygulandı.

Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonları! 41 Kişiye İşlem

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar devam ediyor.

Kent genelinde 21-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 36 olaya müdahale edildi. Ekiplerce 41 şüpheli şahsa işlem yapılırken, 6 şahıs tutuklandı ve 35 şahıs serbest bırakıldı.

Yapılan aramalarda ise, 8,51 gram metamfetamin, 80 adet sentetik ecza hapı, 8,71 gram esrar, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 142,46 gram bonzai ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: İHA

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