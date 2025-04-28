Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Kaçak Tütün Operasyonu Yapıldı

Tekirdağ'da jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonlarda uyuşturucu madde, kaçak tütün ürünleri ele geçirilirken, çok sayıda kişi hakkında da işlem başlatıldı.

Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Kaçak Tütün Operasyonu Yapıldı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şarköy ilçesi Camikebir Mahallesi'nde H.D. ve O.K.’nın evine gerçekleştirilen operasyonda 0,25 gram bonzai, bonzai ile karıştırılmış 37 adet sarma sigara ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Çorlu ilçesi Havuzlar Mahallesi'nde M.K.’nın ikametinde yapılan aramada ise 6 bin 600 adet boş makaron, 800 adet dolu makaron ve 2 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ayrıca Çorlu ilçesi Önerler Mahallesi'nde yapılan üst aramasında E.Ö. isimli şahsın üzerinde 15 gram eroin, 15 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı (payp) bulundu. E.Ö. hakkında hem "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan hem de UYAP sistemi üzerinden yakalama kararı olduğu belirlendi.

Operasyonlarda ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.

Kaynak: İHA

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