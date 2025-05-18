Bu Bölgelerde Arsası Olanlar Yaşadı! Yatırımcıların Tercih Ettiği İller Belli Oldu, Rekor Arttı
Deprem riskiyle yüzleşen Türkiye’de, gayrimenkul yatırımlarında yön değişti. Yatırımcılar artık yüksek katlı konutlardan uzak durarak arsa ve tarla alımına yöneliyor. Özellikle kırsal alanlarda, tek katlı müstakil ya da prefabrik ev kurma hayali kuran vatandaşlar, birikimlerini toprağa yatırarak hem güvenlik hem de ekonomik avantaj sağlamayı tercih ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Ancak Türkiye'deki toprak yatırımı sadece yerli yatırımcıyla sınırlı değil. Arsa ve tarla piyasasında ciddi bir yabancı ilgisi de dikkat çekiyor. Ukrayna, Rusya, Almanya, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi ülkelerden gelen yatırımcılar, yüksek bütçeleriyle yerli alıcıların en büyük rakipleri arasında yer alıyor.
YABANCI YATIRIMCININ GÖZDESİ 10 ŞEHİR
Türkiye genelinde, yabancı yatırımcıların arsa ve tarla alımında en çok tercih ettiği 10 şehir öne çıkıyor. Bu iller, doğal güzellikleri, ekonomik potansiyelleri ve ulaşım kolaylıklarıyla dikkat çekiyor:
10- İZMİR
Ege'nin ticaret ve turizm merkezi İzmir, hem doğası hem de yaşam kalitesiyle yabancıların yatırım listesinde yer alıyor.
9- ANKARA
Başkent olmasının yanı sıra siyasi ve diplomatik merkez niteliği taşıyan Ankara, yatırımcılar için her zaman cazibesini koruyor.
8- MERSİN
Liman kenti olması nedeniyle stratejik öneme sahip Mersin, yatırımcılar için ulaşım ve ticaret açısından avantajlı bir konumda yer alıyor.
7- MUĞLA
Bodrum ve Fethiye gibi gözde turizm merkezlerine ev sahipliği yapan Muğla, son yıllarda yabancı yatırımcıların ilgisini hızla artırdı.
6- YALOVA
İstanbul’a yakınlığı ve kaplıcalarıyla bilinen Yalova, hem yaşam hem de yatırım amaçlı arsa arayanların yeni gözdesi haline geldi.
5- BURSA
Tarihi mirası, sanayi gücü ve kültürel zenginliğiyle Bursa, yatırımcıların radarındaki güçlü şehirlerden biri olmayı sürdürüyor.
4- KOCAELİ
Sanayi altyapısı, doğal güzellikleri ve İstanbul’a yakınlığı ile Kocaeli, özellikle uzun vadeli yatırım düşünenler için cazip bir seçenek oluşturuyor.
3- SAKARYA
Hem doğayla iç içe bir yaşam arayanlar hem de uygun fiyat arayışında olan yatırımcılar için Sakarya ön plana çıkıyor.
2- İSTANBUL
Tarih, kültür, ekonomi ve ulaşım açısından Türkiye'nin merkezi konumundaki İstanbul, yabancı yatırımcının daima ilk sırada değerlendirdiği şehirlerden.
1- ANTALYA
Listenin zirvesinde yer alan Antalya, sadece deniz ve güneşle değil, sunduğu yaşam kalitesiyle de yatırımcıların vazgeçilmezi. Yabancı nüfusun da yoğunlukla yaşadığı şehir, arsa ve tarla yatırımı konusunda liderliği elinde tutuyor.
TARLAYA YATIRIM ARTIYOR
Gayrimenkul uzmanları, bu ilginin önümüzdeki dönemde daha da artacağını ve toprak yatırımlarının yüksek getiri potansiyeli nedeniyle kalıcı hale geleceğini öngörüyor. Tarla ve arsa fiyatlarının yükselmesiyle birlikte bu alan, hem yerli hem de yabancı yatırımcıların radarındaki en hareketli piyasa haline gelmiş durumda.