Bu Bölgelerde Arsası Olanlar Yaşadı! Yatırımcıların Tercih Ettiği İller Belli Oldu, Rekor Arttı

10- İZMİR

Ege'nin ticaret ve turizm merkezi İzmir, hem doğası hem de yaşam kalitesiyle yabancıların yatırım listesinde yer alıyor.

9- ANKARA

Başkent olmasının yanı sıra siyasi ve diplomatik merkez niteliği taşıyan Ankara, yatırımcılar için her zaman cazibesini koruyor.

8- MERSİN

Liman kenti olması nedeniyle stratejik öneme sahip Mersin, yatırımcılar için ulaşım ve ticaret açısından avantajlı bir konumda yer alıyor.