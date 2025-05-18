Teknoloji Devi Resmen Bağları Kopardı, Bedava Fiyattan Satışa Çıkardı!

7 İLA 10 YIL GEÇERLİ OLACAK

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Microsoft'un sunduğu taahhütlere ilişkin tüm tarafların görüş bildirebileceği bir aylık bir değerlendirme sürecinin başladığı belirtildi. Microsoft’un birlikte çalışabilirlik ve veri taşınabilirliği konularındaki taahhütleri 10 yıl boyunca geçerli olacak. Diğer taahhütler ise 7 yıl süreyle yürürlükte kalacak.