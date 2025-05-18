Teknoloji Devi Resmen Bağları Kopardı, Bedava Fiyattan Satışa Çıkardı!
Teknoloji devi Microsoft, Avrupa Birliği’nin rekabet kurallarına ilişkin sürdürdüğü soruşturma kapsamında önemli bir adım atarak, Office yazılım paketinden Teams uygulamasını çıkarma sözü verdi. Şirket, daha adil rekabet koşulları sağlama hedefi doğrultusunda bir dizi taahhütte bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa Komisyonu, geçtiğimiz yıl Microsoft’un Teams’i Office paketine entegre ederek pazar hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle şirket hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında ortaya çıkan rekabet kaygılarını ortadan kaldırmak isteyen Microsoft, Office yazılımını artık Teams olmadan da sunacağını ve bu sürümler için fiyat indirimi uygulayacağını duyurdu.
DAHA UCUZ OLACAK
Microsoft'un sunduğu çözüm paketine göre; kullanıcılar, mevcut sözleşmeleri çerçevesinde Teams içermeyen Office sürümlerine geçebilecek. Ayrıca Microsoft, rakip platformlarla uyumluluğu artırma sözü vererek Teams dışında kalan çözümlerin, Microsoft uygulamalarıyla daha iyi entegre olmasının önünü açacak. Bununla birlikte, müşterilerin Teams üzerindeki verilerini diğer servis sağlayıcılara taşımasına da izin verilecek.
7 İLA 10 YIL GEÇERLİ OLACAK
Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Microsoft'un sunduğu taahhütlere ilişkin tüm tarafların görüş bildirebileceği bir aylık bir değerlendirme sürecinin başladığı belirtildi. Microsoft’un birlikte çalışabilirlik ve veri taşınabilirliği konularındaki taahhütleri 10 yıl boyunca geçerli olacak. Diğer taahhütler ise 7 yıl süreyle yürürlükte kalacak.
UZLAŞMA YOLUYLA KIL PAYI KURTULDU
AB rekabet düzenlemeleri kapsamında, firmalar hakkında başlatılan soruşturmalarda uzlaşma yoluyla cezalardan kaçınma seçeneği bulunuyor. Microsoft da bu doğrultuda, yüksek para cezası riskini ortadan kaldırmak amacıyla AB'nin endişelerini gidermeye yönelik bir çözüm paketi sunmuş oldu.