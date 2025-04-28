Bitlis'te Köpeklerin Altına Gizlenmiş Uyuşturucu Madde Bulundu! 3 Tutuklama

Bitlis'in Tatvan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda iki köpeğin altına gizlenmiş vaziyette uyuşturucu madde bulundu. Olaya ilişkin 3 kişi tutuklandı.

Bitlis'te Köpeklerin Altına Gizlenmiş Uyuşturucu Madde Bulundu! 3 Tutuklama

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerin uyuşturucu ile mücadele kapsamında çerçevesinde çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda, Tatvan'da durdurulan iki araçta yapılan aramada, araçların bagajında bulunan 2 adet kurt köpeğinin altına gizlenmiş şekilde 5 parça halinde 5 kilo 500 gram skunk maddesi, 1 adet tabanca, 1 adet susturucu ve 1 adet elektro şok cihazı ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi" denildi.

Kaynak: İHA

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