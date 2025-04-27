Elazığ'da Midibüs Devrildi, Çok Sayıda Yaralı Var

Elazığ'da midibüsün devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 22 kişi yaralandı.

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Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 ACN 504 plakalı midibüs, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 45. kilometresinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçip devrildi.

EN AZ 22 KİŞİ YARALANDI

Kazada, ilk belirlemelere göre, aralarında sürücünün de yer aldığı 22 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekibi yönlendirildi.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

VALİ OLAY YERİNDE

Vali Numan Hatipoğlu da olay yerine gelerek ekiplerden kazayla ilgili ekiplerden bilgi aldı.

Kaynak: AA-DHA

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Elazığ Trafik kazası
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