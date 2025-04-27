Motosikletle Otomobil Çarpıştı, 1 Yaralı

Kırıkkale'de motosiklet ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kaza motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Motosikletle Otomobil Çarpıştı, 1 Yaralı

Kaza, Kırıkkale-Ankara D200 karayolunun 14. kilometresinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, N.A. kontrolündeki 71 ADG 192 plakalı motosiklet ile A.D. idaresindeki 06 DLA 396 plakalı Volkswagen marka otomobil kazaya karıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar otoparka çekildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Kırıkkale Trafik kazası
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