Otomobil Motosikletle Çarpıştı, Biri Hamile Üç Yaralı

Düzce’de D-100 kara yolunda otomobil, yoldan karşıya geçmeye çalışan motosiklete çarptı. Kaza neticesinde motosiklet sürücüsü ile araçtaki iki kişi hafif şekilde yaralandı.

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Otomobil Motosikletle Çarpıştı, Biri Hamile Üç Yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında D-100 kara yolu adliye mevkisinde yaşandı. Ankara yönüne giden Caner Erden kontrolündeki 81 AEL 770 plakalı otomobil, yoldan karşıya geçmeye çalışan Sinan Çoban’ın sürdüğü 81 AEJ 575 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada Sinan Çoban, Caner Erden ile hamile olan eşi Pınar Erden hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Düzce Trafik kazası
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