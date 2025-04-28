Bu Köyün Suyunu İçen Doktor Oluyor: 350 Kişilik Köyden 130 Doktor Çıktı

Sivas'ın Kolluca köyü, 350 kişilik nüfusuna rağmen yetiştirdiği 130 doktorla dikkat çekiyor. Her haneden en az 1 doktorun çıktığı bu köyde suyun uğurlu olduğuna inanılıyor. Köy, "Bu köyün suyunu içen doktor oluyor" inancıyla ziyaretçi akınına uğruyor.

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Bu Köyün Suyunu İçen Doktor Oluyor: 350 Kişilik Köyden 130 Doktor Çıktı
Şinasi Kumru

Sivas’ın merkeze bağlı Kolluca köyü, yetiştirdiği doktorlarla adından söz ettiriyor. "Bu köyün suyunu içen doktor olur" söylentisiyle tanınan köyde, şimdiye kadar 130 doktor yetişmiş durumda.

Bu Köyün Suyunu İçen Doktor Oluyor: 350 Kişilik Köyden 130 Doktor Çıktı - Resim : 1

HER ŞEY 50 YIL ÖNCE BAŞLADI

Sivas şehir merkezine 19 kilometre mesafede yer alan Kolluca köyü, sadece 350 kişilik nüfusuna rağmen, sağlık alanında büyük bir başarıya imza atmış. 50 yıl önce, annesinin isteğiyle doktorluk mesleğine adım atan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Cahit Gümüşer’in ardından, köyün gençleri de tıp fakültelerine yerleşmeye başlamış. Köyün bu özel durumu, dışarıdan gelenlerin ilgisini çekiyor; insanlar, köydeki çeşmeden su içmek için köyü ziyaret ediyor ve çocuklarına bu suyu içirerek, doktor olacağına inanıyor.

Bu Köyün Suyunu İçen Doktor Oluyor: 350 Kişilik Köyden 130 Doktor Çıktı - Resim : 2

350 KİŞİLİK KÖYDEN 130 DOKTOR ÇIKTI

Köyün tarihinin çok eskilere dayandığını anlatan Şinasi Kumru, "Doktorlarımızla ünlü bir köyüz. 130 doktor yetiştirdik. Her yıl 1-2 gencimiz tıp fakültesini kazanıyor. Nüfusumuz 350 civarında, fakat köyümüzde her aileden bir ya da iki doktor çıkıyor. Şu an 4-5 Tıp Fakültesi öğrencimiz var ve bazı ailelerimizde profesör, doçent seviyesinde doktorlar bulunuyor. Bu özelliği duyanlar şaşırıyor ve birbirlerine ‘Bu köyün suyunu içen doktor olur’ diyorlar. Bize geldiklerinde su içiyor, ellerini yüzlerini yıkıyorlar" şeklinde köylerinin hikayesini paylaştı.

Kaynak: İHA

Etiketler
doktor Sivas Tıp Fakültesi
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