Apartmanda Oturanlar Dikkat, Bunu Yapan Yandı! Rekor Para Cezası Var

Resmi Gazete ’de yayımlanan tarifeye göre, konutlarda “çevresel standartlara aykırı şekilde” gürültü veya titreşim yaratanlara 11.035 TL idari para cezası verilecek. Söz konusu ceza, komşusunun tek şikâyetiyle devreye giriyor ve doğrudan ilgili kişiye tebliğ ediliyor.

TEK ŞİKÂYET YETERLİ

Yeni uygulamada, gürültü nedeniyle rahatsızlık duyan bir komşu resmi şikâyetini iletmesi durumunda, gürültü kaynağına ceza uygulanması için ihbar yeterli sayılıyor. Sahadan alınan geri bildirimlere göre, hem apartman yönetimleri hem de site sakinleri bu düzenlemeyi hızla hayata geçirmeye başladı.

AMAÇ YAŞAM KALİTESİ VE KOMŞU HUZURU

Bakanlık yetkilileri, “Gürültü kirliliği, sadece bireylerin değil, tüm toplulukların yaşam kalitesini düşürüyor” açıklamasıyla yeni yaptırımı savunuyor. Düzenlemeyle, yaz aylarında artan balkon ve bahçe kullanımında yaşanan ses kirliliğinin önüne geçilerek, daha uyumlu ve sessiz konut alanları oluşturulması hedefleniyor.

YAZ MEVSİMİNDE HATIRLATMA

Yazın gelmesiyle birlikte Bakanlık, yeni cezaları vatandaşlarla yeniden paylaştı. Yetkililer, ev sahipleri ve kiracıları hem kendi yaşam alanlarını hem de çevrelerini rahatsız etmeyecek şekilde hareket etmeye davet ediyor. Aksi takdirde, çevre standartlarına uymayan her bir ihlal için 11 bin lirayı bulan ceza riski bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi