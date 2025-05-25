'Telefonum Çekmiyor' Dönemine Son! Operatörlere Ceza Yağacak

Teknolojinin ciddi şekilde ilerlemesine rağmen "Telefonum çekmiyor" şikayeti metropollerde dahi birçok noktada hala yaşanabiliyor. Bu durumla mücadele adına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), telefonların kapsama ve hizmet kalitesi için bir saha ölçüm ağı kuruyor. Bu sistemle; kent merkezleri, kırsal yerler, ören yerleri, organize sanayi bölgeleri, tünel, yol, demiryolu gibi alanlarda yapılan kontroller sonucunda telefonun çekmediği noktalar nedeniyle operatörlere ceza kesilecek.

DENETLEYENLERE 5 YILLIK BELGE

Sabah'ın haberine göre; mobil operatörleri test etmede görev almak isteyen şirketler de BTK'ya saha ölçüm yetki belgesi için başvurarak görev alabilecek. Kurumun talep ettiği şartları yerine getiren firmalar, 5 sene geçerli olacak bir yetki belgesi alabilecek.

Hareket halindeyken yapılacak saha ölçümlerinde, trafik kuralları ve yol koşulları kaynaklı bir zorunluluk olmadığı sürece araç hızı şehir içi için ortalama 20-50 km/saat, şehirler arası için ortalama 80-120 km/saat olacak. Bu hızda seyreden araçlarda telefon çekip çekmediği tespit edilecek.

DEV CEZA KESİLECEK

BTK'nın belirlediği kriterleri sağlayamayan operatörlere bir önceki senenin satış gelirinin binde 2'si oranında ceza kesilebilecek. Saha ölçümünde hata yapıldığının tespit edilmesi durumunda ise şirketlere yetki belgesi bedelinin 20 katı tutarında ceza verilecek.

Kaynak: Sabah