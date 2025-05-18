Yalnız Yaşadığı Evde Acı Son! Eski Oyuncu Ahmet Fırat, Balkonda Ölü Bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, bir dönem oyunculuk yaptığı öğrenilen Ahmet Fırat evinin balkonunda hayatını kaybetmiş halde bulundu. Fırat'ın ölümü, mahallede büyük üzüntüye yol açtı.

KOMŞUSU FARK ETTİ

Olay, Karasu'nun Yalı Mahallesi 140. Sokak'ta bulunan üç katlı bir apartmanda meydana geldi. Akşam saatlerinde binada yaşayan bir komşu, alt kattaki daireyi havalandırmak için indiği sırada karşı balkonda uzun süredir hareketsiz oturan bir kişiyi fark etti. Durumdan şüphelenen vatandaş hemen ihbarda bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, balkondaki kişinin evde yalnız yaşadığı öğrenilen Ahmet Fırat olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Fırat'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin kesinleşmesi amacıyla otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, çevre sakinleri tarafından tanınan Fırat'ın geçmişte çeşitli yapımlarda oyunculuk yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Kaynak: İHA