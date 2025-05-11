İki Gündür Haber Alınamıyordu, Yaşlı Adam Ölü Bulundu

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde iki gündür haber alınamayan şahsın evinde cansız bedeni bulundu.

İki Gündür Haber Alınamıyordu, Yaşlı Adam Ölü Bulundu

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Kaynartepe Mahallesi’nde yaşayan 69 yaşındaki Ali Güven’den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, polis eşliğinde girdiklere evde Güven’in yaşamını yitirdiğimi belirledi.

Cenaze, defnedilmek üzere morga götürüldü.

Kaynak: İHA

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