Kahramanmaraş'ta Korkutan Deprem
Kahramanmaraş'ta korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.
Kahramanmaraş'ta hissedilen bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin saat 22.05'de gerçekleştiğini duyurdu.
AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi merkezli depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı. Sarsıntı 7 km derinlikte kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı. Depremin derinliği ise 4.5 km ölçüldü.
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Kaynak: Haber Merkezi
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