Kahramanmaraş'ta Korkutan Deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.

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Kahramanmaraş'ta Korkutan Deprem

Kahramanmaraş'ta hissedilen bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin saat 22.05'de gerçekleştiğini duyurdu.

Kahramanmaraş'ta Korkutan Deprem - Resim : 1

AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi merkezli depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı. Sarsıntı 7 km derinlikte kaydedildi.

Kahramanmaraş'ta Korkutan Deprem - Resim : 2

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı. Depremin derinliği ise 4.5 km ölçüldü.

Kahramanmaraş'ta Korkutan Deprem - Resim : 3

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Kaynak: Haber Merkezi

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