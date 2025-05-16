Ne Sabancı Ne De Koç Holding! Türkiye'de Lider Firmaydı, 43 Fabrikası Bir Gecede İflas Edip Kapandı

SU ÜRÜNLERİYLE AVRUPA PAZARINA AÇILDILAR

Zamanla Avrupa pazarından gelen talep doğrultusunda ürün portföyüne deniz salyangozu, deniz anası, köpek balığı ve Japonya’da yüksek fiyata alıcı bulan deniz patlıcanı da eklendi. 1970’lerde kurulan su ürünleri fabrikaları sayesinde firma, kısa sürede ihracatta önemli bir konuma ulaştı. Menteşoğlu Holding, sadece ihracat rakamlarıyla değil, aynı zamanda ülke ekonomisine katkıları nedeniyle çeşitli devlet ödüllerine de layık görüldü.

İHRACATTA KOÇ HOLDİNG’İ GERİDE BIRAKTI

1987 yılına gelindiğinde şirket, 256 milyon dolarlık ihracat hacmiyle Türkiye’nin en büyük üçüncü ihracatçısı oldu. O dönemde Tekfen Holding’in liderlik ettiği listede Menteşoğlu Holding, Koç Holding iştiraklerinden Ram Dış Ticaret’i de geride bırakmayı başardı. Şirketin yönetim koltuğunda ise “Hasbi Ağa” lakabıyla tanınan Hasbi Menteşoğlu oturuyordu.