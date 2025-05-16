Ne Sabancı Ne De Koç Holding! Türkiye'de Lider Firmaydı, 43 Fabrikası Bir Gecede İflas Edip Kapandı
Türkiye'nin sanayi tarihinde dikkat çeken iflas öykülerinden biri, 43 fabrikasıyla kısa sürede büyük bir güce ulaşan ancak bir gecede çöküşe sürüklenen Menteşoğlu Holding'e ait. 1940’lı yıllarda Samsun’da yaşayan Menteşoğlu ailesi, salyangoz toplayarak ve el yapımı süpürge satarak başladıkları yolculukta ihracat devi haline geldi. Yurt dışına satılan salyangozlardan yalnızca aracı payı alan aile, ticaretin kontrolünü eline almak amacıyla kendi ihracat şirketini kurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
1962 yılında 500 bin liralık sermaye ile kurulan Menteşoğlu Şirketler Grubu’nun temelleri, aile bireylerinin birikimleriyle atıldı. Ailedeki kadınların altın ve ziynet eşyalarını seferber etmesiyle şirket ilk büyük adımını attı. Bu girişimle birlikte yalnızca salyangoz değil; kurbağa bacağı, at ve eşek eti gibi yurt dışında rağbet gören ürünlerin ihracatına da başlandı.
SU ÜRÜNLERİYLE AVRUPA PAZARINA AÇILDILAR
Zamanla Avrupa pazarından gelen talep doğrultusunda ürün portföyüne deniz salyangozu, deniz anası, köpek balığı ve Japonya’da yüksek fiyata alıcı bulan deniz patlıcanı da eklendi. 1970’lerde kurulan su ürünleri fabrikaları sayesinde firma, kısa sürede ihracatta önemli bir konuma ulaştı. Menteşoğlu Holding, sadece ihracat rakamlarıyla değil, aynı zamanda ülke ekonomisine katkıları nedeniyle çeşitli devlet ödüllerine de layık görüldü.
İHRACATTA KOÇ HOLDİNG’İ GERİDE BIRAKTI
1987 yılına gelindiğinde şirket, 256 milyon dolarlık ihracat hacmiyle Türkiye’nin en büyük üçüncü ihracatçısı oldu. O dönemde Tekfen Holding’in liderlik ettiği listede Menteşoğlu Holding, Koç Holding iştiraklerinden Ram Dış Ticaret’i de geride bırakmayı başardı. Şirketin yönetim koltuğunda ise “Hasbi Ağa” lakabıyla tanınan Hasbi Menteşoğlu oturuyordu.
BİR GECEDE ÇÖKÜŞ
Ancak yükseliş uzun sürmedi. Şirket hakkında ortaya atılan hayali ihracat ve kaçakçılık iddiaları sonrası Hasbi Menteşoğlu hakkında soruşturmalar başlatıldı. Aynı süreçte Samsunspor’un başkanı olan Hasbi Menteşoğlu, kulübün yaşadığı trafik kazasıyla da sarsıldı. Giderek artan borç yükü, 325 milyar lirayı aştı. Kısa sürede onlarca fabrika faaliyetini durdurdu. Menteşoğlu tutuklandı fakat açılan davalar zaman aşımına uğrayarak düşürüldü.
BİR DEVRİN SONU OLDU
1980’lerin ihracat şampiyonları arasında yer alan Menteşoğlu Holding, ardı ardına gelen krizler nedeniyle iflas etti. Şirketin çöküşü, Türkiye’nin sanayi tarihindeki en dikkat çekici kayıplardan biri olarak kayıtlara geçti. Hasbi Menteşoğlu, 2002 yılında 64 yaşında hayatını kaybetti. Şirketin çöküşüyle birlikte, Türkiye’nin ihracat devlerinden biri tarihin tozlu sayfalarına karıştı.