Hatay'da Hint Keneviri Operasyonu! 20 Kök Bulundu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evde gerçekleştirilen aramada 20 kök hint keneviri bitkisi bulundu.

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Hatay'da Hint Keneviri Operasyonu! 20 Kök Bulundu

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Dörtyol Yeşil mahallesinde H.D. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada; boyları 5 santimetre ile 50 santimetre arasında değişen 20 kök Kenevir bitkisi, 2 parça halinde toplamda 26,50 gram Kubar Esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

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