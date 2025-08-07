Üniversiteli Teslime'nin Sır Ölümü: Orman Yolunda Cansız Bedeni Bulundu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aydın’ın Efeler ilçesinde üniversite öğrencisi Teslime Hanedan, orman yolunda başından vurulmuş halde ölü bulundu. Genç kızın ölümüne ilişkin sevgilisi E.F. şüpheli olarak gözaltına alınırken, olayla ilgili 4 tanığın da ifadesine başvuruldu.

Olay, gece saat 23.45 sıralarında Kalfaköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık yolda meydana geldi. İddiaya göre, çevreden silah sesi duyulduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ormanlık alanda yapılan aramada, yol kenarında bir kadının yerde hareketsiz yattığı görüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki ilk incelemelere göre genç kadın, tabancayla başından vurularak öldürülmüştü.

SEVGİLİSİ GÖZALTINDA

Polisin yaptığı kimlik tespitinde hayatını kaybeden kişinin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Teslime Hanedan olduğu öğrenildi. Genç kızın yanında bulunan erkek arkadaşı E.F. (19) olayla ilgili şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, E.F.’nin dışında 4 tanık da ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Kaynak: DHA