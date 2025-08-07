Çorum’da Tekstil Fabrikasında Yangın! Üretim Alanı Küle Döndü

Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, fabrikanın büyük bölümünde ciddi hasara yol açtı.

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Çorum’da Tekstil Fabrikasında Yangın! Üretim Alanı Küle Döndü
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Yangın ihbarının ardından bölgeye Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi’ne ait tankerler, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çorum Valisi Ali Çalgan da olay yerine gelerek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İtfaiye Vardiya Amiri Üzeyir Bektaş, yangına müdahaleye ilişkin şunları aktardı: "Fabrikada 9 kişilik paketleme ekibi saat 21.00'e kadar çalışmış. 21.44'te çağrı merkezine yangın ihbarı geldi ve itfaiye ekipleri saat 21.52'de yangına müdahale etmeye başladı. Yangın kısa sürede fabrikanın tamamına yayıldı. Fabrikanın idari bina hariç tamamı yandı."

Çorum’da Tekstil Fabrikasında Yangın! Üretim Alanı Küle Döndü - Resim : 1

'İHMAL VARSA GEREĞİNİ YAPACAĞIZ'

Bektaş, patlama riski bulunan buhar kazanı bölgesinde özel güvenlik önlemleri alındığını ve yangına müdahale çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

Çorum Valisi Ali Çalgan ise yaptığı açıklamada, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin yangına ihbar aldıktan sadece 8 dakika sonra müdahale ettiğini söyledi. Çalgan, "Bir de Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün 3 araçlık itfaiye birimi var. Buranın daha önce arandığı yönünde iddia var. Hangi numaranın ne zaman, saat kaçta aradığını araştıracağız. Varsa bir ihmal gereğini yapacağız" dedi.

Yangının kontrol altına alındığını belirten Çalgan, soğutma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Çorum’da Tekstil Fabrikasında Yangın! Üretim Alanı Küle Döndü - Resim : 2

FABRİKA CİDDİ HASAR ALDI

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da itfaiye ekiplerinin yangınla yoğun bir şekilde mücadele ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: "İtfaiye ekiplerimiz buraya geldiğinde yangının tüm fabrikayı sardığını fark ediyor. Sanki ihbar bize biraz geç gelmiş. Paketleme işçilerinin en son 21.00'de fabrikadan ayrıldığını, idari kısımda bazı kişilerin olduğunu ancak yangın ihbarının bize 21.44'te geldiğini biliyoruz. Sonrasında kahraman itfaiyemiz canhıraş şekilde çalışıyor. Üzülerek ifade ediyorum, fabrikanın üretim kısmı tamamen kullanılamaz halde."

8 KİŞİ ETKİLENDİ

Yangın sırasında 8 kişi dumandan etkilenirken, aralarında 1 itfaiye erinin de bulunduğu 4 kişi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalan 4 kişiye ise olay yerinde ambulansta müdahale edildi.

Kaynak: AA

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