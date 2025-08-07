Kocaeli'de Zincirleme Facia! Araçta Sıkışan Kişi Öldü

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde kamyon, tır ve kamyonetin karıştığı zincirleme kazada bir kişi hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü Hüseyin Boz araçta sıkışarak can verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. Şekerpınar – Gebze Bağlantı Yolu D-100 Karayolu istikametinde gerçekleşen kazada üç araç birbirine çarptı.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

İddiaya göre, Hüseyin Boz’un kullandığı 34 HH 3776 plakalı kamyonet, aynı yönde seyreden 06 YA 3831 plakalı kamyon ve 34 UZ 0041 plakalı silo yüklü tırla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet hurdaya dönerken, sürücü Hüseyin Boz araçta sıkıştı.

Kocaeli'de Zincirleme Facia! Araçta Sıkışan Kişi Öldü - Resim : 1

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yoğun çabası sonucu araçtan çıkarılan Hüseyin Boz’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Boz’un cenazesi, otopsi için Gebze Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kocaeli'de Zincirleme Facia! Araçta Sıkışan Kişi Öldü - Resim : 2

Kaza sebebiyle bağlantı yolunda ulaşım bir süreliğine tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazaya karışan kamyon ve tır sürücüleri gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

