CHP'den Makam Aracı İddialarına Yanıt

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, CHP lideri Özgür Özel'in makam aracıyla ilgili iddialara yanıt verdi. Yücel, Özel'in makam araçlarının Genel Merkez'e kayıtlı ve Emniyet Müdürlüğünden resmi plakalı olduğunu vurgulayarak, iddia edildiği gibi başka bir aracının olmadığını açıkladı.

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CHP'den Makam Aracı İddialarına Yanıt
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in makam aracıyla ilgili ortaya atılan iddialar hakkında açıklamada bulundu.

Yücel, Özel’in makam araçlarının Genel Merkez adına kayıtlı olduğunu ve Emniyet Müdürlüğü tarafından resmi plaka tahsis edildiğini belirtti. Ayrıca, Özel’in iddia edildiği gibi başka bir makam aracının bulunmadığını söyledi.

CHP'den Makam Aracı İddialarına Yanıt - Resim : 1

'MAKAM ARACI RESMİ TAHSİSLİ PLAKADIR'

Bazı medya organlarında, Özgür Özel’in Aziz İhsan Aktaş’a ait bir aracı makam aracı olarak kullandığı yönünde haberler çıkmıştı. Yücel bu iddiaları kesin bir dille reddederek şu ifadeleri paylaştı:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in kullandığı makam araçları Genel Merkezimize kayıtlıdır, plakaları Emniyet Müdürlüğünden resmi tahsisli plakalardır. Genel Başkanımızın iddia edildiği gibi bir makam aracı bulunmamaktadır.

Genel Başkanımızın, İBB soruşturmasında, savcı-avukat çetesini deşifre ettiği gün böyle bir iftiranın ortaya atılması, suçluluğun telaşından başka bir şey değildir.

Partimiz hakkında aylardır iftiralar atan, her iddiasının yalan olduğu ortaya çıkan, kendine gazeteci diyen ve bu gerçek dışı iddiayı gündeme getiren tetikçi hakkında suç duyurusunda bulunacağız."

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Kaynak: ANKA

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