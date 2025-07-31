Ümraniye’de İş Merkezinde Asansör Faciası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

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İstanbul Ümraniye’de bulunan dört katlı bir iş merkezinde meydana gelen asansör kazasında 44 yaşındaki bir işçi yaşamını yitirdi. Olay, sabah saatlerinde Esenşehir Mahallesi Eryılmaz Sokak’taki bir iş merkezinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, iş merkezinin dördüncü katında bulunan yük asansörünün halatı henüz belirlenemeyen bir nedenle koptu. İçerisinde B.A. adlı işçinin bulunduğu asansör hızla zemine çakıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde B.A.’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, kazanın nedenine ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. Hayatını kaybeden işçinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yetkililer, iş merkezindeki asansör sisteminin güvenlik standartlarına uygunluğunun da inceleneceğini bildirdi.

Kaynak: DHA