İstanbul Barosu Duyurdu: Kadın Avukatlar İçin Yeni Uygulama

İstanbul Barosu, İstanbul ve İstanbul Anadolu Adliyesi Baro Merkezleri'ne kadın avukatlar için ücretsiz ped dispanserleri yerleştirdiklerini açıkladı. Baro, bu adımın amacının toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarına destek olduğunu belirtti.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
İstanbul Barosu Duyurdu: Kadın Avukatlar İçin Yeni Uygulama
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Toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele adına önemli bir görevi olan hukuk sistemiyle beraber, yargı organlarından da bu mücadele adına bir çaba bekleniyor. Bu doğrultuda İstanbul Barosu'ndan dikkat çeken bir adım geldi. İstanbul Barosu, İstanbul ve İstanbul Anadolu Adliyesi Baro Merkezleri'ne kadın avukatlar için ücretsiz ped dispanserleri yerleştirdiklerini duyurdu.

İstanbul Barosu'nun resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, kadın meslektaşları için adım attıkları vurgulanırken, aynı zamanda kadın avukatların mesleki yaşamlarında her koşulda desteklenmesi gerektiği, ayrıca adliyelerde de rahat ve güvende hissetmeleri gerektiğinin önemine işaret edildi.

İstanbul Barosu Duyurdu: Kadın Avukatlar İçin Yeni Uygulama - Resim : 1

'RAHAT VE GÜVENDE HİSSETMELİLER'

İstanbul Barosu'nun açıklamasında "Kadın meslektaşlarımız için bir adım daha! İstanbul Barosu olarak, İstanbul ve İstanbul Anadolu Adliyesi Baro Merkezlerimize kadın meslektaşlarımızın ihtiyaç anında kullanabilmeleri için ücretsiz ped dispanserleri yerleştirdik. Kadın avukatların mesleki yaşamda her koşulda desteklenmesini, adliyelerde de rahat ve güvende hissetmesini önemsiyoruz" denildi.

Açıklamanın sonunda ise uygulamanın amacına değinilerek "Bu uygulama Baromuzun toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarına yönelik kararlılığının bir parçasıdır" ifadesine yer verildi. Bu adım, sosyal medyada genel olarak olumlu tepkiler aldı.

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