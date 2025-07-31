Kritik Davada İfade Verecekti... Cansız Bedeni Yanan Arabada Bulundu!

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ABD'nin Arizona eyaletinde 22 yaşındaki Mercedes Vega adlı dansçıyı silah zoruyla soyduğu iddiasıyla yargılanan Cudjoe Young isimli erkek, şimdi de kadının öldürülmesiyle suçlandı. 24 Temmuz'da tamamlanan iddianameye göre Young, birinci derece cinayet, cinayet işlemek için komplo kurma, adam kaçırma, kundaklama, silahlı soygun ve daha birçok suçlamayla karşı karşıya kaldı.

İddianamede, Mercedes Vega'nın 2023 yılında öldürülmesiyle bağlantılı olarak Kasım 2024'te tutuklanan Sencere Hayes'in adı da geçiyor. Hayes de bu ay Young ile aynı suçlamalarla suçlandı. İddianamede üçüncü bir şüphelinin de olduğu belirtilirken, adı ise paylaşılmadı.

YANAN ARABADA BULUNDU

Yetkililer, Vega'nın 16 Nisan 2023'te Tempe'deki evinin otoparkından kaçırıldığını ve ertesi gün yanan bir arabada ölü bulunduğunu açıkladı. Adli tıp, Vega'nın keskin olmayan bir cisimle yaralandığını, vurulduğunu ve boğazına çamaşır suyu döküldüğünü tespit etti.

Asıl dikkat çeken bir detay ise Vega'nın öldüğü gün şüpheli Cudjoe Young'ın karıştığı bir silahlı soygun davasında ifade verecek olmasıydı. Vega'nın 2020 yılının ekim ayında Phoenix'teki bir striptiz kulübünde vardiyasını bitirdikten sonra Young'ın onu silah zoruyla soyduğunu iddia ettiği belirtildi.