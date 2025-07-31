ABD Başkanı Donald Trump'tan Brezilya'ya Dev Gümrük Vergisi Artışı

ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya'ya uygulanacak gümrük vergisinin yüzde 50'ye çıkarıldığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'tan Brezilya'ya Dev Gümrük Vergisi Artışı
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ABD Başkanı Donald Trump, agresif gümrük vergisi kararının ardından hamlelerine devam ediyor. ABD lideri son olarak, Brezilya’ya yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

Beyaz Saray’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Brezilya'ya uygulanan gümrük tarifeleriyle ilgili bir başkanlık kararnamesine imza attığı açıklandı.

Açıklamada, Trump’ın imzaladığı kararnameye göre, Brezilya’ya uygulanacak gümrük tarifesi oranının yüzde 10’dan yüzde 50’ye yükseltileceği bildirildi.

Açıklamada kararın alınmasına, Brezilya'nın, ‘ABD'nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisi için olağan dışı ve olağanüstü bir tehdit oluşturan son dönemdeki politikaları’ gerekçe gösterildi. Açıklamada, Brezilya'daki ağır insan hakları ihlallerinin de bu kararın alınmasına rol oynadığı kaydedildi.

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Kaynak: DHA

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