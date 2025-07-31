Trump Tüm Gemileri Yaktı... Filistin'i Tanıyan Kara Listede

ABD Başkanı Trump, Kanada'nın eylülde Filistin devletini tanıyacağını açıklamasına tepki gösterdi. Trump, bu kararı nedeniyle Kanada ile ticaret anlaşmasına varmayı zorlaştıracağını söyledi.

Trump Tüm Gemileri Yaktı... Filistin'i Tanıyan Kara Listede
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'ten beri süren saldırılarına devam ederken, bir yandan da yardım girişlerini engelleyerek Filistin halkını açlığa mahkum etme politikası izliyor. İsrail'in yarattığı bu insanlık trajedisinin en büyük dolaylı destekçilerinden biri ise ABD... Öyle ki ABD Başkanı Donald Trump, Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere karşı tutumunu sertleştiriyor.

Son olarak ABD Başkanı, Kanada'nın eylül ayında Filistin devletini tanıyacağını açıklamasının ardından sahibi olduğu Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. Kanada'nın açıklamasına değinen Trump, "Bu, onlarla ticaret anlaşmasına varmamızı çok zorlaştıracak" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kanada Başbakanı Mark Carney, İsrail'in işgal ettiği Gazze'deki uygulamalarını kınarken, eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin'i "devlet olarak tanıyacaklarını" duyurmuştu.

Piyasaların Beklediği Haber Geldi! Fed Faiz Kararını AçıkladıPiyasaların Beklediği Haber Geldi! Fed Faiz Kararını AçıkladıEkonomi
Trump'tan Rusya'ya 'Ukrayna' Tehdidi! 10 Gün Süre VerdiTrump'tan Rusya'ya 'Ukrayna' Tehdidi! 10 Gün Süre VerdiDünya

Kaynak: AA

Etiketler
ABD Donald Trump
Kanada'dan Filistin'i Tanıma Adımı! Kanada'dan Filistin'i Tanıma Adımı!
İsrail, Yine Yardım Bekleyenleri Hedef Aldı! Çok Sayıda Can Kaybı Var İsrail’den Yardım Kuyruğunda Katliam! Çok Sayıda Can Kaybı
İlişkilerde Sabır Taşını Çatlatan Taraflar İşte Bu Burçlardan Çıkıyor İlişkilerde Sabır Taşını Çatlatan Taraflar İşte Bu Burçlardan Çıkıyor
İşte Bahçe ve Balkonunuzdan Sivrisinek Uçurtmayacak Bitkiler İşte Bahçe ve Balkonunuzdan Sivrisinek Uçurtmayacak Bitkiler
ÇOK OKUNANLAR
Resmi Gazete’de Yayımlandı: Beş Kişinin Mal Varlığı Üzerindeki Dondurma Kararı Kaldırıldı 5 Kritik İsmin Malvarlığı İçin Karar
Kuzey Marmara Otoyolu’nda Feci Kaza: Anne Hayatını Kaybetti, Eşi ve 3 Çocuğu Yaralandı Kuzey Marmara Otoyolu’nda Feci Kaza: Anne Hayatını Kaybetti, Eşi ve 3 Çocuğu Yaralandı
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Sağanak, Rüzgar, Toz... Üçü Birden Fena Geliyor Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Sağanak, Rüzgar, Toz... Üçü Birden Fena Geliyor
Uygulama Kalktı, Fiyat Fırladı: Ucuz Dönem Kısa Sürdü! O Kararın Ardından Etiketler Apar Topar Değişti Uygulama Kalktı, Fiyat Katlandı! Etiketler Apar Topar Değişti
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda Kritik Atamalar: 40'tan Fazla İlin Komutanı Değişti Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda Kritik Atamalar: 40'tan Fazla İlin Komutanı Değişti