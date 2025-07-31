Trump Tüm Gemileri Yaktı... Filistin'i Tanıyan Kara Listede

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İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'ten beri süren saldırılarına devam ederken, bir yandan da yardım girişlerini engelleyerek Filistin halkını açlığa mahkum etme politikası izliyor. İsrail'in yarattığı bu insanlık trajedisinin en büyük dolaylı destekçilerinden biri ise ABD... Öyle ki ABD Başkanı Donald Trump, Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere karşı tutumunu sertleştiriyor.

Son olarak ABD Başkanı, Kanada'nın eylül ayında Filistin devletini tanıyacağını açıklamasının ardından sahibi olduğu Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. Kanada'nın açıklamasına değinen Trump, "Bu, onlarla ticaret anlaşmasına varmamızı çok zorlaştıracak" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kanada Başbakanı Mark Carney, İsrail'in işgal ettiği Gazze'deki uygulamalarını kınarken, eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin'i "devlet olarak tanıyacaklarını" duyurmuştu.

Kaynak: AA