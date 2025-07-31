ABD Senatosu'nda Bir İlk! İsrail'e 'Hayır' Dediler

ABD Senatosu'nda İsrail'e silah satışının engellenmesini içeren iki tasarı için yapılan oylamalarda çok sayıda Demokrat senatör "evet" oyu verdi. Böylece uzun zamandır ilk kez İsrail aleyhinde bir tutum sergilendi.

Son Güncelleme:
ABD Senatosu'nda Bir İlk! İsrail'e 'Hayır' Dediler
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Senatosu'nda İsrail'e silah satışının engellenmesini öngören iki tasarı için oylama yapıldı. Bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın hazırladığı iki tasarı, akşam saatlerinde Senato Genel Kurulu'nda oylamaya sunuldu.

Senatörler, İsrail'e 675 milyon dolardan fazla silah satışını engellemeyi amaçlayan ilk tasarıyı 27 "evet" oyuna karşılık 70 "hayır" oyu ile reddetti. Daha sonra oylanan ve İsrail'e binlerce otomatik saldırı tüfeği satışının engellenmesini öngören tasarıda da 24 "evet" oyu çıkarken, 73 "hayır" oyu kullanıldı.

SENATODA BİR İLK

Sanders'ın sunduğu her iki tasarı da reddedilirken, 20'den fazla Demokrat senatörün İsrail'e silah satışına karşı bir tutum sergilemesi, ABD Kongresi'nde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya verilen sınırsız kredinin artık önceki kadar geniş olmadığı şeklinde yorumlandı.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, uzun yıllar sonra ilk kez bu kadar fazla senatörün İsrail aleyhinde oy kullandığına işaret edildi.

İsrail, Yine Yardım Bekleyenleri Hedef Aldı! Çok Sayıda Can Kaybı Varİsrail, Yine Yardım Bekleyenleri Hedef Aldı! Çok Sayıda Can Kaybı VarDünya
Gazze İçin Çağrı Yapmışlardı.. 3 Avrupalı Bakandan Flaş 'İsrail' KararıGazze İçin Çağrı Yapmışlardı.. 3 Avrupalı Bakandan Flaş 'İsrail' KararıDünya

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail ABD
Son Güncelleme:
Rusya'yı 8.8'lik Deprem Vurdu! Peki Bu Büyük Deprem Neden Yıkıcı Olmadı? Peki Bu Büyük Deprem Neden Yıkıcı Olmadı?
Günün En Şanslı Burcu Açıklandı Günün En Şanslı Burcu Açıklandı
Trump Tüm Gemileri Yaktı... Filistin'i Tanıyan Kara Listede Trump Tüm Gemileri Yaktı... Filistin'i Tanıyan Kara Listede
İşte Bahçe ve Balkonunuzdan Sivrisinek Uçurtmayacak Bitkiler İşte Bahçe ve Balkonunuzdan Sivrisinek Uçurtmayacak Bitkiler
ÇOK OKUNANLAR
Resmi Gazete’de Yayımlandı: Beş Kişinin Mal Varlığı Üzerindeki Dondurma Kararı Kaldırıldı 5 Kritik İsmin Malvarlığı İçin Karar
Kuzey Marmara Otoyolu’nda Feci Kaza: Anne Hayatını Kaybetti, Eşi ve 3 Çocuğu Yaralandı Kuzey Marmara Otoyolu’nda Feci Kaza: Anne Hayatını Kaybetti, Eşi ve 3 Çocuğu Yaralandı
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Sağanak, Rüzgar, Toz... Üçü Birden Fena Geliyor Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Sağanak, Rüzgar, Toz... Üçü Birden Fena Geliyor
Uygulama Kalktı, Fiyat Fırladı: Ucuz Dönem Kısa Sürdü! O Kararın Ardından Etiketler Apar Topar Değişti Uygulama Kalktı, Fiyat Katlandı! Etiketler Apar Topar Değişti
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda Kritik Atamalar: 40'tan Fazla İlin Komutanı Değişti Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda Kritik Atamalar: 40'tan Fazla İlin Komutanı Değişti