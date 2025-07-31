ABD'den İran'a Yeni Yaptırımlar

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ABD, İran’a pek çok yaptırım uygularken, bunların arasına yenileri eklendiABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İran bağlantılı 115’ten fazla kişi, kurum ve gemiye yönelik yeni yaptırımlar duyuruldu.

ABD Hazine Bakanlığı, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in kıdemli danışmanı Ali Şamhani’nin oğlu Muhammed Hüseyin Şamhani’nin petrol tankerleri, kargo gemileri ve paravan şirket ağını hedef alan yaptırımlara ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, "Bu ağ, İran ile Rusya’dan petrol ve petrol ürünlerinin yanı sıra, diğer yükleri de dünya çapındaki alıcılara taşıyarak on milyarlarca dolar kar elde etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Hazine Bakanı Scott Bessent ise açıklamasında, “Şamhani ailesinin denizcilik imparatorluğu, İran rejiminin elitlerinin devasa servet oluşturmak ve rejimin tehlikeli eylemlerini finanse etmek için makamlarını nasıl kullandıklarını gözler önüne seriyor. Bugün açıklanan 115’ten fazla yaptırım, Trump yönetiminin İran’a azami baskı uygulama politikasını başlatmasından bu yana atılan en büyük adımdır. Bu eylemler, Tahran’ın ABD’nin güvenliğini tehdit ettiği bir ortamda rejim elitlerini hedef alarak ABD’nin çıkarlarına öncelik vermektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA