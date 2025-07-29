TikTok Yayınında Kan Donduran Cinayet: Fenomen Kadın Başından Vurularak Öldürüldü

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Ekvador'un Guayaquil kentinde TikTok üzerinden yapılan bir canlı yayın, korkunç bir cinayetle son buldu. 28 yaşındaki fenomen Keyla Andreina González Mercado, arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada, arkadaşının partneri tarafından başından vurularak öldürüldü.

Olay 26 Temmuz Cumartesi gecesi, Keyla'nın kendi evinde meydana geldi. Canlı yayına yansıyan görüntülerde, Keyla ile saldırgan Manuel Andrés Álava Lázaro arasında bir süre şakalaşma yaşandığı görülüyor. Keyla'nın “Beni iki kez vur ama sonra, bırak şimdi sarhoş olayım” ve “Kafamdan iki kez vuracaksın, bir seferde öldüreceksin, acı çekmek istemiyorum” sözleri, olayın ciddiyeti anlaşılmadan önce söylendi.

Ancak bu sözlerden yalnızca saniyeler sonra Manuel, genç kadının kafasına iki el ateş etti. Yayında bulunan diğer arkadaşlarının "hayır, hayır" diyerek müdahale etmeye çalıştığı anlar da kayda geçti. Keyla'nın son sözünün "Manuel" oldu.

Kan donduran olay, sosyal medyada ve Ekvador kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Kaynak: Haber Merkezi