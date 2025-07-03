Spor Kulüplerinden Jota İçin Başsağlığı Mesajları

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Futbol dünyası Liverpool’un 28 yaşındaki yıldız ismi Diogo Jota ve kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Andre’nin ölüm haberiyle sarsıldı. Tüm spor kamuoyu yasa bürünürken, yıldız oyuncu ve kardeşi için mesajlar peş peşe geldi.

Liverpool, yıldız oyuncusunun ölüm haberini “Liverpool Futbol Kulübü, Diogo Jota'nın trajik ölümüyle sarsıldı” ifadeleriyle duyuruldu.

'SONSUZA DEK ÖZLENECEK BİR ŞAMPİYON'

Premier Lig’den yapılan açıklamada, “Premier Lig'deki herkes Diogo Jota ve kardeşi Andre'nin trajik vefatını öğrenince şok oldu ve yıkıldı. Bu yürek parçalayıcı zamanda en içten taziyelerimizi Diogo'nun ailesine, arkadaşlarına, Liverpool FC'ye ve tüm destekçilerine iletiyoruz. Futbol, ​​sonsuza dek özlenecek bir şampiyonu kaybetti. Kulüpteki arkadaşlarımızı ve meslektaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz” denildi.

Premier Lig ekibi Manchester United, “Bugünkü yürek parçalayıcı haberin ardından Diogo Jota'nın ve kardeşi Andre'nin yakınlarına ve Liverpool FC ile bağlantılı olan herkese en derin taziyelerimizi iletiyoruz” mesajını paylaştı.

Chelsea’den yapılan açıklamada da Jota ve kardeşinin ölümünden üzüntü duydukları kaydedilirken, “Chelsea FC'deki herkes, Diogo Jota ve kardeşi Andre'nin trajik ölümünü öğrenince yıkıldı. Bu inanılmaz zor zamanda, düşüncelerimiz aileleri, arkadaşları ve Liverpool FC'deki herkesle birlikte” denildi.

'RAHAT UYU DIOGO'

Liverpool’un ezeli rakibi Manchester City’den yapılan açıklamada ise, “Manchester City'deki herkes, Diogo Jota'nın vefatıyla ilgili yıkıcı haberi öğrenince şok ve üzüntü yaşadı. Bu zor zamanlarda ailesine, arkadaşlarına ve Liverpool Futbol Kulübü'ndeki herkese en içten taziyelerimizi iletiyoruz. Rahat uyu, Diogo” ifadelerine yer verildi.

Barcelona'dan yapılan açıklamada da "FC Barcelona, ​​Liverpool FC oyuncusu Diogo Jota ve kardeşi André'nin kaybıyla ilgili en içten taziyelerini iletmek ister. Huzur içinde yatsınlar" denildi.

TÜRK KULÜPLERİNDEN AÇIKLAMALAR DA PEŞ PEŞE GELDİ

Jota’nın acı kaybına Türk kulüpleri de sessiz kalmadı. Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, Jota’nın kaybı için duyulan derin üzüntü ifade edilirken, “Diogo Jota'nın vefatını derin bir üzüntüyle duyduk. Bu inanılmaz zor zamanlarda düşüncelerimiz ailesi, sevdikleri, takım arkadaşları ve Liverpool’daki herkesle birlikte” denildi.

Galatasaray’dan yapılan açıklamada ise “Diogo Jota'nın trajik vefatını duymaktan büyük üzüntü duyduk. Galatasaray SK'daki herkes ailesine, arkadaşlarına ve Liverpool kulübüne başsağlığı diliyor” ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş’ın açıklamasında da Futbol camiasının saygın isimlerinden “Diogo Jota'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesine, sevenlerine ve Liverpool’a en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Huzur içinde yatsın” ifadeleri kullanıldı.