Fenerbahçe Bomba Transferi Duyurdu

Fenerbahçe Beko, Mikael Jantunen transferini resmen duyurdu. Anlaşmanın 2 yıllık olduğu belirtildi.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe Bomba Transferi Duyurdu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Geçen sezonu 3 kupayla tamamlayan Fenerbahçe Beko, kadro planlama çalışmalarına ara vermeden başladı. 25 yaşındaki Finlandiyalı basketbolcu Mikael Jantunen ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı resmen duyuruldu.

2024-25 sezonunu EuroLeague, Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nı kazanarak tamamlayan Fenerbahçe Beko, yeni sezon için çalışmalara başladı. Sarı-lacivertli ekip, son olarak Paris Basketball forması giyen 25 yaşındaki Finlandiyalı forvet oyuncusu Mikael Jantunen ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Finlandiyalı başarılı forvet Mikael Jantunen (2000, 2.04, F) ile iki yıllık anlaşmaya vardı."

Fenerbahçe Transferde Gaza Bastı, Mourinho'nun Bir Telefonu YettiFenerbahçe Transferde Gaza Bastı, Mourinho'nun Bir Telefonu YettiSpor

Kaynak: DHA

Etiketler
Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Futbol Dünyası Yasta... Liverpool'un Yıldızı Diogo Jota Hayatını Kaybetti Liverpool'un Yıldızı Hayatını Kaybetti
Yatak Odasında Temiz Hava ve Kaliteli Uyku İçin 6 Doğal Bitki Önerisi Yatak Odasında Temiz Hava ve Kaliteli Uyku İçin 6 Doğal Bitki Önerisi
Eyüpspor'dan Mujakic Bombası Eyüpspor'dan Mujakic Bombası
Dev Markanın Mutfak Ürünleri Acilen Toplatılıyor! Hemen Fişini Çekin, Acilen İade Edin Dev Markanın Mutfak Ürünleri Acilen Toplatılıyor! Hemen Fişini Çekin, Acilen İade Edin
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu! Polis, Öğretmen, Doktor… İşte Yeni Oranlar Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu
Milyonların Gözü Kritik Veride: Memur ve Emekli Maaşı Saat 10.00'da Belli Olacak! Zamlı Maaş Ne Zaman Yatacak? Memur ve Emekli Maaşı Saat 10.00'da Belli Olacak
Victor Osimhen İçin Ortalığı Karıştıran 'Aziz Yıldırım' İddiası Victor Osimhen İçin Ortalığı Karıştıran 'Aziz Yıldırım' İddiası
Ünlü Ayakkabı Devinden Şok Hamle: 1200'den Fazla Kişi İşten Çıkarıldı Ünlü Ayakkabı Devinden Şok Hamle: 1200'den Fazla Kişi İşten Çıkarıldı
Rize'ye Giderken Düşen Uçağın Enkazına Ulaşıldı Rize'ye Giderken Düşen Uçağın Enkazına Ulaşıldı