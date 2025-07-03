Fenerbahçe Bomba Transferi Duyurdu

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Geçen sezonu 3 kupayla tamamlayan Fenerbahçe Beko, kadro planlama çalışmalarına ara vermeden başladı. 25 yaşındaki Finlandiyalı basketbolcu Mikael Jantunen ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı resmen duyuruldu.

2024-25 sezonunu EuroLeague, Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nı kazanarak tamamlayan Fenerbahçe Beko, yeni sezon için çalışmalara başladı. Sarı-lacivertli ekip, son olarak Paris Basketball forması giyen 25 yaşındaki Finlandiyalı forvet oyuncusu Mikael Jantunen ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Finlandiyalı başarılı forvet Mikael Jantunen (2000, 2.04, F) ile iki yıllık anlaşmaya vardı."

Kaynak: DHA