'Yenidoğan'dan Sonra Şimdi de Mama Çetesi! SGK'yı Bu Kez Böyle Soymuşlar... Aralarında Ünlü Hastane de Var

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Türkiye, 'Yenidoğan Çetesi' skandalının şokunu atlatamadan, Sosyal Güvenlik Kurumu’nu (SGK) hedef alan yeni bir vurgun skandalıyla sarsıldı. SGK müfettişlerinin tıbbi bebek maması reçetelerini incelemesiyle ortaya çıkan “Mama Çetesi” skandalı, yenidoğan bebeklerin kimlik bilgileri kullanılarak sahte rapor ve reçetelerle binlerce kutu tıbbi mamanın usulsüz şekilde alındığını gözler önüne serdi. Vurgunun boyutunun milyonlarca lirayı bulduğu tahmin ediliyor.

ÜNLÜ HASTANE DE SKANDALA KARIŞTI

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, skandalın merkezinde, daha önce Yenidoğan Çetesi soruşturmasında adı geçen ve 2018’de AKP’den Ağrı milletvekili aday adayı olan Mehmet Nedim Kolan’ın sahibi olduğu Özel Büyükçekmece Kolan Hastanesi yer alıyor.

Müfettişlerin tespitine göre, Düzce’de yaşayan ve 4 Ocak 2024’te doğan bir bebeğe, 27 Haziran 2024’te bu hastanede “inek sütü alerjisi” teşhisi konularak sahte bir rapor düzenlendi. Uzman doktor tarafından hazırlanan bu rapor, hastanenin başhekimi tarafından da onaylandı. Aynı gün ve 10 Temmuz 2024’te, bebek adına yazılan iki ayrı reçeteyle Büyükçekmece’deki iki eczaneden toplam 45 kutu tıbbi bebek maması alındı.

Skandal bununla sınırlı kalmadı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nde geçmişte yöneticilik yapmış olan aile hekimi M.A.’nın da aynı bebek adına 7 Ekim 2024 ve 13 Ocak 2025 tarihlerinde iki reçete düzenlediği belirlendi. Bu reçetelerle, Fatih ve Esenyurt’taki eczanelerden 66 kutu tıbbi mama daha alındı. Toplamda, sadece bir bebek adına 111 kutu mama usulsüz şekilde temin edildi. Bir kutu mamanın güncel fiyatı 1.200 TL olup, SGK’nın bu sahte reçeteler nedeniyle uğradığı zarar 133 bin TL’yi buluyor.

'OĞLUM HİÇ TEDAVİ GÖRMEDİ'

2 Temmuz 2025’te SGK Düzce İl Müdürlüğü’ne çağrılan bebeğin babası S.B., müfettişlere verdiği ifadede, “Bu rapor ve reçeteler bilgim dahilinde değil. Oğlum Düzce dışında hiçbir sağlık kuruluşunda tedavi olmadı. Ne bu reçeteleri aldık ne de mamaları. Bahsedilen eczaneleri ve mamaları alan kişileri tanımıyorum” dedi. Baba S.B., Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunarak, oğlunun kimlik bilgilerinin usulsüz kullanıldığını belirtti.

Savcılıkta verdiği ifadede, “SGK’ya ifade vermeye gittiğimde oğlumun kimlik bilgilerinin kullanıldığını öğrendim. Sözde oğlum Özel Büyükçekmece Kolan Hastanesi’nde tedavi görmüş ve İstanbul’daki bir aile hekimliğinde reçete düzenlenmiş. Oğlum ne o hastanede doğdu ne de tedavi gördü” diyerek isyan etti.

KİMLİK BİLGİLERİ NASIL ELE GEÇİRİLDİ?

Tıbbi bebek maması vurgununa ilişkin çok sayıda sahte rapor ve reçete tespit edildi. Soygunun boyutunun milyonlarca lirayı bulduğu tahmin edilirken, bebeklerin kimlik bilgilerinin nasıl ele geçirildiği henüz bilinmiyor. SGK yetkilileri, skandala ilişkin herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Kaynak: BirGün