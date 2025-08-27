Casuslukla Suçlanan Eski MKE Başkanı Sayhan Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Selahattin Yılmaz’ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan eski Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan, tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Selahattin Yılmaz’ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan eski Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan, sabah saatlerinde adliyeye getirildi.

Soruşturma kapsamında suç örgütüyle bağlantısı olduğu belirlenen İsmet Sayhan, 24 Ağustos tarihinde Ankara’da gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Sayhan, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

TUTUKLANDI

Savcılık sorgusunun ardından, “Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri amacı dışında kullanmak, hile ile elde etmek ve tahrip etmek” suçlamasıyla hâkim karşısına çıkarılan Sayhan, tutuklama kararıyla cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA

