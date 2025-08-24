Eski MKE Başkanı İsmet Sayhan ‘Casusluk’ İddiasıyla Gözaltına Alındı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, Selahattin Yılmaz’ın liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 1 kişi daha gözaltına alındı.

CASUSLUK İDDİASI

Soruşturma kapsamında suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen eski Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) yönetim kurulu başkanı İsmet Sayhan 'casusluk' ve 'suçörgütü üyesi olma' suçlamasıyla Ankara’da gözaltına alındı.

İstanbul’a getirilen Sayhan’ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi

Kaynak: DHA