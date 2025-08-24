Eski MKE Başkanı İsmet Sayhan ‘Casusluk’ İddiasıyla Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Selahattin Yılmaz suç örgütü' soruşturması kapsamında, eski Makine ve Kimya Endüstrisi yönetim kurulu başkanı İsmet Sayhan gözaltına alındı.

Eski MKE Başkanı İsmet Sayhan ‘Casusluk’ İddiasıyla Gözaltına Alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, Selahattin Yılmaz’ın liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 1 kişi daha gözaltına alındı.

CASUSLUK İDDİASI

Soruşturma kapsamında suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen eski Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) yönetim kurulu başkanı İsmet Sayhan 'casusluk' ve 'suçörgütü üyesi olma' suçlamasıyla Ankara’da gözaltına alındı.

İstanbul’a getirilen Sayhan’ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi

Kaynak: DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
