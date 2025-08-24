Yıllardır Yaşam Savaşı Veriyordu: Sanatçı Evre Clarke Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İngiltere’nin Buckinghamshire bölgesinde yaşayan 1985 doğumlu Türk sanatçı Evre Başak Clarke, asıl adıyla Evre Başak Okumuş, Mimar Sinan Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü mezunuydu. Sanat hayatına resim, dijital tasarım ve deneysel sanat üzerine yoğunlaşarak başlayan Clarke, özellikle hayvan portreleri ile tanınıyordu.

2023 yılında İngiliz vatandaşı Philip Clarke ile evlenen sanatçının aynı yıl oğlu Oscar dünyaya geldi. Ancak aynı dönemde Clarke’a metastatik bağırsak kanseri teşhisi konuldu. Hastalığın karaciğer ve akciğerlere yayıldığını açıklayan sanatçı, geçtiğimiz ay doktorlarının kendisine 3-4 hafta ömür biçtiğini açıkladı.

'SON HAFTALARINDA SEVGİYLE ÇEVRİLİYDİ'

Sanatçının ailesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Büyük bir üzüntüyle Evre Başak Clarke’ın vefatını duyuruyoruz. Kanserle verdiği uzun mücadelenin ardından, Evre son üç haftasını ailesinin ve en yakın dostlarının sevgisiyle çevrili olarak geçirdi” ifadelerini kullandı.

Aile, Clarke’ın takipçilerine de teşekkür ederek, “Onu kalplerinizde yaşatmanızı, sevginizi sanatınızla ifade etmenizi ve her gününüzü dolu dolu yaşamanızı diliyoruz. Yıllar boyunca Evre’yi desteklediğiniz, özellikle de son zor yıllarında ona ilham verdiğiniz için teşekkür ederiz. Şimdilik, bu kaybımızla baş etmeye çalışırken mahremiyetimize saygı göstermenizi rica ediyoruz” açıklamasında bulundu.

