Dünya Çapında Bir Fenomendi... 'Babacan Yargıç' Frank Caprio Hayatını Kaybetti

Duruşmalar esnasındaki sıcakkanlı ve esprili tavırlarıyla dünya çapında ünlenen ve "ABD'nin babacan yargıcı" olarak bilinen Frank Caprio, uzun süredir mücadele ettiği pankreas kanseri sebebiyle 88 yaşında Rhode Island eyaletinde hayatını kaybetti.

Frank Caprio'nun ölüm haberi sonrası ailesi tarafından yapılan açıklamada, "O sadece saygın bir yargıç değil, aynı zamanda sadık bir eş, baba, dede, büyük dede ve arkadaş olarak da hatırlanacak. Onun mirası, ilham verdiği sayısız iyilik eyleminde yaşamaya devam edecek. Onun onuruna, her birimiz dünyaya biraz daha şefkat getirmeye çalışalım, tıpkı onun her gün yaptığı gibi" ifadeleri kullanıldı.

Yargıç Caprio'nun hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya platformlarında birçok kişi, kendisine olan sempatisini ve saygısını dile getirdi. Caprio'nun her zaman hafızalarda babacan bir figür olarak kalacağı anlatıldı.

SON MESAJINDA DUA İSTEMİŞTİ

En son sosyal medyada paylaştığı videoda hastalığı sebebiyle takipçilerinden dua isteyen yargıç, "Ne yazık ki bir aksilik yaşadım, şimdi tekrar hastanedeyim ve bir kez daha dualarınızda beni hatırlamanızı rica etmek için size geliyorum" demişti.

FRANK CAPRIO KİMDİR?

Frank Caprio, 24 Kasım 1936’da ABD’nin Rhode Island eyaletine bağlı Providence kentinde, İtalyan göçmen bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Providence College’dan mezun olduktan sonra Suffolk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitim gören Caprio, 1962-1968 yıllarında Providence Şehir Meclisi’nde görev aldı. 1985’te Providence Belediye Mahkemesi yargıçlığına atanan Caprio, 2023 yılında emekli oldu. Caprio'nun duruşmalardaki tavırları, bazı televizyon programlarında yer alan kesitler sayesinde milyonlarca kişinin sempatisini kazandı.

Kaynak: Haber Merkezi