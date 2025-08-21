İsrail'in Ölüm Planına Hamas'tan Yanıt! Netanyahu Kendisini İfşa Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'ten beri devam eden saldırıları giderek daha da şiddetleniyor. Son olarak İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, dün "Gideon'un Savaş Arabaları 2" adı verilen Gazze kentini işgal planını onayladı. Tepki çeken işgal kararıyla ilgili Hamas'tan da yazılı bir açıklama geldi.

Hamas'ın açıklamasında söz konusu planın, Gazze Şeridi'nde 22 aydan uzun süredir devam eden soykırımın devamı ve arabulucuların ateşkes ile esir takası için yürüttüğü çabaların hiçe sayılması anlamına geldiği ifade edildi.

'ANLAŞMAYI BOZAN KENDİLERİ'

Hamas'ın arabulucular tarafından sunulan ateşkes önerisini kabul ettiği bir zamanda İsrail'in, Gazze kentini yıkmak ve halkını da güneye sürme amacıyla masum sivillere karşı yürüttüğü vahşi savaşı sürdürmede ısrar ettiği belirtilen açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, arabulucuların önerisini görmezden gelmesi ve cevap vermemesinin, "anlaşmaları bozanın kendisi olduğunu, esirlerin hayatını umursamadığını ve onları geri alma konusunda da ciddi olmadığını" ifşa ettiği vurgulandı.

Açıklamada "Gazze'nin işgal planı öncekiler gibi başarısız olacak. İsrail, bu plan için belirlediği hedefleri gerçekleştiremeyecek ve Gazze'nin işgaline 'eğlenceye gidilir' gibi gidilemeyecek" denilerek, arabuluculara İsrail'e Filistin halkına yönelik soykırımı durdurması için azami baskı uygulanması çağrısı yapıldı.

NE OLMUŞTU?

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da dün Gazze kentini işgal planını onaylamıştı.

Plana göre, ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek. Hamas, 18 Ağustos'ta Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sundukları teklifi kabul etmiş ancak İsrail'den teklifle ilgili bir yanıt gelmemişti.

Kaynak: AA