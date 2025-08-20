İsrail 'Kanlı Planı' Uygulamaya Başladı: 'GAZZE'NİN ÇEVRESİ KUŞATILDI

İsrail Kabinesi, Başbakan Netanyahu’nun Gazze’nin tamamını işgal planını onaylarken, İsrail ordu sözcüsü, Gazze’nin çevresinin kontrol altına alındığını açıkladı.

İsrail 'Kanlı Planı' Uygulamaya Başladı: 'GAZZE'NİN ÇEVRESİ KUŞATILDI
İsrail ordu sözcüsünün açıklamasında, ‘Gazze operasyonu’nun ilk aşamasına geçildiği belirtilirken, Gazze’nin çevresinin kontrol altına alındığını belirtti.

3 yıla yakın süredir Gazze’de insanlık dışı saldırılarına devam eden İsrail, saldırılarına yeni bir boyut kazandırdı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Katz, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin sunduğu Gazze kentinin işgal planını onaylamıştı.

İsrail’in söz konusu hamlesinin ardından 1 milyon Filistinli Gazze Şeridi’nin güneyine sürülecek. Tel Aviv cephesi, Gazze’yi terk etmeleri için Filistinlilere 7 Ekim 2025 tarihine kadar süre vermişti.

İsrail ordusunda 50 bin yedek askerin, Gazze’ye yönelik saldırılar için göreve çağrılacağı bildirilmişti. Çağrıların birkaç gün içinde yapılması bekleniyordu.

AYRINTILAR GELECEK...

Kaynak: Haber Merkezi

