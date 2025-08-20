İsrail’den Gazze’ye Peş Peşe 'İşgal' Kıskacı! Filistin’in Kalbini Sökecek Plana Onay Verdi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın 1 milyon Filistinli’yi yerinden edecek plana onay vermesinin ardından, İsrail’in Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölecek tartışmalı yerleşim projesine de onay geldi. İsrail-Filistin çatışmasında en hassas bölge E1’de 3.400 konut yapılması hedefleniyor. Analistler, buradaki inşaatın Batı Şeria'yı kuzey ve güney olmak üzere ikiye böleceğini öngörüyor.

İsrail’den Gazze’ye Peş Peşe 'İşgal' Kıskacı! Filistin’in Kalbini Sökecek Plana Onay Verdi
Yaklaşık 3 yıldır Gazze’de saldırılarına devam eden İsrail, saldırılarına yeni bir boyut kazandırdı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Katz, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin sunduğu Gazze kentinin işgal planını onaylamıştı.

1 MİLYON FİLİSTİNLİYİ GÖNDERECEK

Plan kapsamında, yaklaşık 1 milyon Filistinlinin bölgenin güneyine zorla yerinden edilmesine yönelik hazırlıkların da kabul edildiği bildirilmişti.

BİR PLANA DAHA ONAY

Bu planın ardından İsrail’den Gazze için korkunç bir adım daha geldi. İsrail Planlama ve İnşaat Komitesi, işgal altındaki Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölecek tartışmalı bir yerleşim projesine nihai onayı verdi.

Tartışmalı yerleşim projesini onayını, bölgede bir temsilcisi bulunan İsrailli kuruluş Peace Now da doğruladı.

İŞGAL PLANI RESMEN ONAYLANDI

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in sunduğu kapsamlı işgal planına onay vermişti. Yaklaşık 1 milyon Filistinlinin bölgenin güneyine zorla gönderilmesini içeren planın işgal operasyonuna İsrail ordusu, "Gideon’un Savaş Arabaları II" adını vermişti. İsrail ordusunun 60 bin yedek askeri silah altına alma kararı aldığı öğrenilmişti.

