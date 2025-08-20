Almanya'dan İsrail'in İşgal Planına Tepki... 'Reddediyoruz!'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail'in Gazze kentini tamamen işgal planına Almanya'dan tepki dolu açıklama geldi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcülerinden Josef Hinterseher, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, İsrail'in, Gazze kentini işgal planı kapsamında 60 bin yedek askeri göreve çağırma kararına ilişkin, "Bu askeri operasyonların tırmanmasını reddediyoruz. Tüm tarafları ve uluslararası toplumu, acil ve kalıcı bir ateşkes yoluyla çatışmayı derhal sona erdirmeye çağırıyoruz" dedi

Dışişleri Bakanlığı Sözcülerinden Hinterseher ise İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek ve Batı Şeria'nın kuzeyini güneyinden ayıracak E1 Projesi'ni onaylamasına dair, "E1 yerleşim projesini şiddetle reddediyoruz" ifadesini kullandı.

'BM KARARINI İHLAL EDİYOR'

Hinterseher, İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kurulu'nun "E1"e bugün onay verdiğini anımsatarak, "Alman hükümetinin tutumu açıktır, bu izni kesin olarak reddediyoruz. Yerleşim inşaatı uluslararası hukuku ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını ihlal ediyor" diye konuştu.

Bu projenin, müzakereye dayalı iki devletli çözümü ve İsrail'in Batı Şeria'daki işgalinin sona ermesini engellediğini vurgulayan Hinterseher, İsrail'i, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek E1 projesini durdurmaya çağırdı.

İŞGAL PLANI

İsrail, 18 Mart’ta ateşkesi bozmasının ardından 17 Mayıs’ta Gazze Şeridi'ndeki işgali genişletmek ve kalıcı hale getirmek için 'Gideon’un Savaş Arabaları' isimli saldırılar başlatmıştı.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Gazze kentini işgal hazırlıkları yapan İsrail ordusu, 60 bin yedek askeri göreve çağırma kararı aldı.

Son olarak, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın bugün ordunun işgal planını onayladığı ve Gazze kentini işgal saldırılarına, 'Gideon’un Savaş Arabaları II' adının verildiği duyuruldu.

Kaynak: AA