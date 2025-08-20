Fed'de 30 Yıl Sonra Bir İlk: Tutanaklara Yansıdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Merkez Bankası (Fed), Temmuz toplantısında politika faizini yüzde 4,25–4,50 aralığında sabit tuttu. Ancak yayımlanan tutanaklarda dikkat çeken bir detay yer aldı. Buna göre 1993 yılından bu yana ilk kez iki kurul üyesi alınan karara muhalefet etti.

Belgelerde, çoğu yetkilinin enflasyon riskini istihdam riskinden daha öncelikli gördüğü belirtildi. Neredeyse tüm üyeler, politika faizinin mevcut seviyelerde korunmasını uygun buldu.

TARİFE ETKİLERİ TARTIŞILDI

Tutanaklarda yer alan bilgilere göre, Fed üyeleri faiz oranlarının yüzde 4,25 ile 4,50 aralığında tutulması konusunda büyük ölçüde hemfikir oldu. Toplantıda, tarife uygulamalarının mal fiyatları üzerindeki etkisinin daha net şekilde hissedilmeye başladığı ancak genel ekonomi ve enflasyon üzerindeki etkilerinin henüz tam olarak ortaya çıkmadığı ifade edildi.

Katılımcılar, yüksek tarifelerin enflasyon üzerindeki etkisinin hem büyüklüğü hem de kalıcılığı konusunda daha fazla netlik kazanmasının zaman alacağını vurguladı. Bu değerlendirme, Fed içinde ekonomi politikalarının yönüne dair süregelen belirsizlikleri ortaya koydu.

30 YIL SONRA İLK

Fed, Temmuz toplantısında piyasa beklentilerine paralel olarak faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi. Ancak 1993 yılından bu yana ilk kez iki Fed üyesi alınan karara muhalefet etti. Bu durum, kurul içinde görüş ayrılıklarının belirginleştiğine işaret etti.

Kaynak: Ekonomim