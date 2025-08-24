AKP'li Belediye Başkanından Defne Samyeli'ye Çirkin Sözler! O Yoruma Tepki Yağdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü şarkıcı ve eski haber spikeri Defne Samyeli, tutuklu gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalında yayınlanan "YORUMLAYAMIYOR" programına konuk oldu. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan program kısa sürede çok sayıda izlenme alıp sosyal medyada gündem olurken, Samyeli programda ülke gündemindeki bir tartışmayla ilgili düşüncelerini de açıkladı.

Tartışmaların odağındaki "Türk-Türkiyeli" tartışmalarıyla alakalı "Türkiyeli değilim, Türk’üm" açıklaması yapan Defne Samyeli, aynı programda Türkiye’deki yaşam koşullarıyla alakalı da "Türkiye'de yaşamak, yağlı kazığa tırmanmak gibi. Zor, yorucu ama bir şekilde devam etmek zorundasınız" yorumunda bulundu.

TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Samyeli'nin sözleri sosyal medyada çok konuşulurken, o sözlerin yer aldığı bir paylaşıma AKP'li bir isimden çok çirkin bir yorum geldi. Trabzon Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Samyeli'nin bu sözlerine "Oturmaktan iyidir" yanıtını verdi.

Hanefi Tok'un bu yorumuna sosyal medyadan tepki yağdı. Birçok kullanıcı "Belediye başkanısınız, bu nasıl bel altı yorum?" gibi sözlerle Tok'u eleştirdi.

Kaynak: Haber Merkezi