AKP'li Belediye Başkanından Defne Samyeli'ye Çirkin Sözler! O Yoruma Tepki Yağdı

AKP'li Trabzon Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, sosyal medya üzerinden Defne Samyeli'ye çirkin sözler sarf etti. Samyeli'nin "Türkiye’de yaşamak, yağlı kazığa tırmanmak gibi" sözlerine belden aşağı sözlerle yanıt veren Tok'a tepki yağdı.

Son Güncelleme:
AKP'li Belediye Başkanından Defne Samyeli'ye Çirkin Sözler! O Yoruma Tepki Yağdı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü şarkıcı ve eski haber spikeri Defne Samyeli, tutuklu gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalında yayınlanan "YORUMLAYAMIYOR" programına konuk oldu. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan program kısa sürede çok sayıda izlenme alıp sosyal medyada gündem olurken, Samyeli programda ülke gündemindeki bir tartışmayla ilgili düşüncelerini de açıkladı.

Tartışmaların odağındaki "Türk-Türkiyeli" tartışmalarıyla alakalı "Türkiyeli değilim, Türk’üm" açıklaması yapan Defne Samyeli, aynı programda Türkiye’deki yaşam koşullarıyla alakalı da "Türkiye'de yaşamak, yağlı kazığa tırmanmak gibi. Zor, yorucu ama bir şekilde devam etmek zorundasınız" yorumunda bulundu.

AKP'li Belediye Başkanından Defne Samyeli'ye Çirkin Sözler! O Yoruma Tepki Yağdı - Resim : 1

TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Samyeli'nin sözleri sosyal medyada çok konuşulurken, o sözlerin yer aldığı bir paylaşıma AKP'li bir isimden çok çirkin bir yorum geldi. Trabzon Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Samyeli'nin bu sözlerine "Oturmaktan iyidir" yanıtını verdi.

Hanefi Tok'un bu yorumuna sosyal medyadan tepki yağdı. Birçok kullanıcı "Belediye başkanısınız, bu nasıl bel altı yorum?" gibi sözlerle Tok'u eleştirdi.

AKP'li Belediye Başkanından Defne Samyeli'ye Çirkin Sözler! O Yoruma Tepki Yağdı - Resim : 2

Menzil'deki Miras Kavgası Ülke Sınırlarını Aştı! İngiliz Yargısından Şok KararMenzil'deki Miras Kavgası Ülke Sınırlarını Aştı! İngiliz Yargısından Şok KararGüncel
AKP'nin Kararı Belli Oldu: Öcalan'a Af mı Geliyor?AKP'nin Kararı Belli Oldu: Öcalan'a Af mı Geliyor?Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Defne Samyeli AKP
Son Güncelleme:
Telefonunuz Suya Düştüyse Panik Yapmayın! İşte Cihazınızı Kurtarmanın Etkili Yöntemleri Telefonunuz Suya Düştüyse Panik Yapmayın! İşte Cihazınızı Kurtarmanın Etkili Yöntemleri
İstanbul'da Orman Yangını İstanbul'da Orman Yangını
CHP'li Zeynel Emre 'Her Yaz Aynı Senaryo' Diyerek Uyardı: Orman Yanıyor, Rant Büyüyor! Orman Yanıyor, Rant Büyüyor
Fenerbahçe Kadıköy'de 3 Golle 3 Puanı Kaptı! İşte Spor Yazarlarından Kocaelispor Galibiyeti Değerlendirmesi: 'Zevksiz Bir Maça Dönüştü' Fenerbahçe Kadıköy'de 3 Golle 3 Puanı Kaptı
ÇOK OKUNANLAR
Ebru Gündeş'in Unutulmaz Aşkıydı: Berke Hürcan'ın Son Hali Şoke Etti! Yıllar Onu Teğet Geçmiş, Bakın Şimdi Ne Yapıyor! Unutulmaz Aşkıydı, Bakın Şimdi Ne Yapıyor
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Üstüne Basa Basa Uyardı: O Tarihte Emekli Olanlar Yüzde 30 Daha Az Maaş Alacak! O Tarihte Emekli Olanlar Yüzde 30 Daha Az Maaş Alacak
AKP'nin Kararı Belli Oldu: Öcalan'a Af mı Geliyor? Öcalan'a Af mı Geliyor?
Yollarda Yeni Dönem: 50 km Sınırı Kalkıyor, Yaya Geçitleri Tarih Oluyor Yollarda Yeni Dönem: 50 km Sınırı Kalkıyor, Yaya Geçitleri Tarih Oluyor
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor