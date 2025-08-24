İstanbul Söndürüldü, Kocaeli ve Diyarbakır Yine Yanıyor
Türkiye'de yaz aylarının kabusu olan orman yangınları bitmek bilmiyor. İstanbul Sarıyer'de yükselen alevler kontrol altına alındı. Kocaeli ve Diyarbakır'da yeniden çıkan yangınlara ise müdahale sürüyor.
Türkiye'nin yüreğini yakan orman yangınları devam ediyor... İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Zekeriyaköy'de ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın için polis, itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.
Yangına, itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğünün araçlarıyla karadan müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına helikopter de katıldı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
KOCAELİ'DE YİNE YANGIN
Geçtiğimiz günlerde kabusu yaşayan Kocaeli'de de yine orman yangını çıktı. İzmit ilçesine bağlı Yeni Mahalle mevkisindeki ağaçlık ve makilik alanda yükselen alevler nedeniyle etrafı yoğun duman kapladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: DHA