İstanbul Söndürüldü, Kocaeli ve Diyarbakır Yine Yanıyor

Türkiye'de yaz aylarının kabusu olan orman yangınları bitmek bilmiyor. İstanbul Sarıyer'de yükselen alevler kontrol altına alındı. Kocaeli ve Diyarbakır'da yeniden çıkan yangınlara ise müdahale sürüyor.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'nin yüreğini yakan orman yangınları devam ediyor... İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Zekeriyaköy'de ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın için polis, itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yangına, itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğünün araçlarıyla karadan müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına helikopter de katıldı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

KOCAELİ'DE YİNE YANGIN

Geçtiğimiz günlerde kabusu yaşayan Kocaeli'de de yine orman yangını çıktı. İzmit ilçesine bağlı Yeni Mahalle mevkisindeki ağaçlık ve makilik alanda yükselen alevler nedeniyle etrafı yoğun duman kapladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Etiketler
İstanbul Yangın
Son Güncelleme:
Galatasaray Turnayı Gözünden Vurdu! Dursun Özbek 2003'lü Yıldız Orta Sahaya İmzayı Attırdı: Okan Buruk'un Prensi Olacak Galatasaray Turnayı Gözünden Vurdu
Salatada Kaşık Bırakmak Sadece Görgü Kusuru Değilmiş! Meğer Sağlığımızla Oynuyormuşuz Salatada Kaşık Bırakmak Sadece Görgü Kusuru Değilmiş! Meğer Sağlığımızla Oynuyormuşuz
CHP'li Zeynel Emre 'Her Yaz Aynı Senaryo' Diyerek Uyardı: Orman Yanıyor, Rant Büyüyor! Orman Yanıyor, Rant Büyüyor
Menzil'deki Miras Kavgası Ülke Sınırlarını Aştı! İngiliz Yargısından Şok Karar Menzil'deki Miras Kavgası Ülke Sınırlarını Aştı! İngiliz Yargısından Şok Karar
ÇOK OKUNANLAR
Ebru Gündeş'in Unutulmaz Aşkıydı: Berke Hürcan'ın Son Hali Şoke Etti! Yıllar Onu Teğet Geçmiş, Bakın Şimdi Ne Yapıyor! Unutulmaz Aşkıydı, Bakın Şimdi Ne Yapıyor
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Üstüne Basa Basa Uyardı: O Tarihte Emekli Olanlar Yüzde 30 Daha Az Maaş Alacak! O Tarihte Emekli Olanlar Yüzde 30 Daha Az Maaş Alacak
AKP'nin Kararı Belli Oldu: Öcalan'a Af mı Geliyor? Öcalan'a Af mı Geliyor?
Yollarda Yeni Dönem: 50 km Sınırı Kalkıyor, Yaya Geçitleri Tarih Oluyor Yollarda Yeni Dönem: 50 km Sınırı Kalkıyor, Yaya Geçitleri Tarih Oluyor
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor